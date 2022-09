US Open, Jannik Sinner al terzo turno: battuto Eubanks

01-09-2022 21:31

Jannik Sinner è il secondo italiano, dopo Matteo Berrettini, ad accedere al terzo turno dello US Open, ultimo Slam della stagione tennistica 2022. L’altoatesino ha la meglio in modo abbastanza facile, sul qualificato proveniente dagli Stati Uniti, Christopher Eubanks, battendolo in tre set con un agevole 6-4 7-6(8) 6-2.

Al prossimo turno, Sinner attende di conoscere il suo avversario, che sarà il vincente della partita tra il bulgaro Dimitrov e il padrone di casa Nakashima. L’unico momento di vera tensione per Sinner è il tie-break del secondo set, quando l’altoatesino si vede annullare anche due set point prima col servizio e poi con un diritto all’incrocio delle linee.