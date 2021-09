US Open, Kerber si arrende alla 18enne Fernandez

Dopo Naomi Osaka, la 18enne canadese Leylah Fernandez, fa fuori un’altra top player. Questa volta tocca ad Angelique Kerber, una delle giocatrici più in forma del torneo e del circuito.

La tennista che spegne oggi 19 candeline, vince in rimonda il match per 4-6 7-6(5) 6-2 e per la prima volta raggiunge i quarti di una prova Slam. Al prossimo turno affronterà Elina Svitolina, che ha fatto fuori l’ex numero uno Simona Halep ancora non al top della forma dopo gli ultimi difficili mesi.

