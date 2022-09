Us Open: Khachanov elimina Kyrgios

07-09-2022 09:37

Sulla carta forse in tanti si sarebbero aspettati una semifinale tra Nick Kyrgios e Matteo Berrettini e invece, il pronostico è stato prontamente sovvertito.

Agli Us Open questa notte sono stati eliminati entrambi. Il russo è stato bravo a spegnere entusiasmo e ambizioni di Nick Kyrgios, che cede il passo dopo quasi quattro ore di gioco e ovviamente al quinto set. Khachanov gioca bene e sfrutta l’unico break che agguanta e che chiude dopo poco più di trenta minuti di gioco. Dall’altra parte invece, Kyrgios gioca una partita piuttosto confusa e fatica a nascondere il nervosismo, conscio forse della ghiottissima chance a disposizione.

L’australiano si intestardisce a giocare troppo sulla diagonale sinistra del russo e cade forse nel tranello degli scambi prolungati. Nonostante questo ci prova: Kyrgios recupera in due occasioni un set di svantaggio ma non trova la via per spezzare gli equilibri nel quinto set.

Prima semifinale Slam in carriera per Khachanov che torna anche tra i primi venti giocatori del mondo e scavalca proprio Kyrgios alla posizione numero diciotto.