US Open, Kvitova elimina Muguruza. Avanti anche Azarenka

04-09-2022 11:13

Sesta giornata agli US Open con Petra Kvitova, al femminile, tra le protagoniste degli US Open. L’ex numero due del mondo vince contro la spagnola Garbine Muguruza per 5-7 6-3 7-6(12-10) in rimonta dopo un match combattuto fino alla fine in cui è la ceca che riesce a mantenere i nervi salvi.

Ora, la Kvitova se la vedrà con l’americana Jessica Pegula, numero 8 del seeding che ha eliminato la qualificata Yue Yean 6-2 6-7(6) 6-0. Prosegue il proprio cammino anche Karolina Pliskova che si impone per 5-7 6-4 6-3 su Belinda Bencic.

Al prossimo turno affronerà la bielorussa Victoria Azarenka che in scioltezza ha fatto fuori Petra Martic (6-3 6-0). Nessun problema nemmeno per una ritrovata Aryna Sabalenka, che ha battuto la qualificata Clara Burel per 6-0 6-2.