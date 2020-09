US Open: la finale sarà Osaka-Azarenka

Le due finaliste degli US Open, per quanto riguarda il tabellone femminile, sono Osaka e Azarenka. La giapponese, numero 1 del torneo, si è imposta sulla Brady in tre set (6-7, 6-3, 6-3 i parziali dei set).

Finisce anche il sogno di Serena Williams. La statunitense si è arresa alla Azarenka. La tennista bielorussa, dopo aver perso il primo set (6-1), si è aggiudicata i successivi due (6-3, 6-3). L’Azarenka non aveva mai battuto Serena Williams in uno Slam.

OMNISPORT | 11-09-2020 07:31