Brooks Koepka ha vinto l'US Open, edizione 2018. Per il golfista statunitense si tratta del secondo successo consecutivo nel major americano. Prima di lui, l'ultimo a vincere per due anni consecutivi l'US Open era stato Curtis Strange (1988 e 1989).

Seconda posizione finale per l'inglese Tommy Fleetwood, terzo un altro statunitense, ossia Dustin Johnson. Francesco Molinari non ha brillato particolarmente. L'italiano ha chiuso in 25esima posizione (+12).

SPORTAL.IT | 18-06-2018 08:10