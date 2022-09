US Open 2022, Medvedev abdica: addio numero 1, Kyrgios ai quarti

05-09-2022 08:33

Daniil Medveved abdica. E l’estate d’oro di Nick Kyrgios non sembra voler finire. L’ultimo ottavo di finale degli US Open 2022 regala la sorpresa dell’eliminazione del numero 1 del mondo, nonché numero 1 anche del seeding campione in carica a Flushing Meadows, che nell’ultimo Slam dell’anno si arena di fronte al primo, vero ostacolo presentatogli dal tabellone perdendo per la seconda volta contro Kyrgios in meno di un mese dopo il ko ai sedicesimi a Montreal.

Il russo si arrende in quattro set all’australiano, testa di serie numero 23, che vola ai quarti dove affronterà proponendosi come mina vagante anche sul cemento statunitense dopo aver raggiunto la finale a Wimbledon.

Per Medvedev si tratta di una sconfitta fatale, perché gli farà sicuramente perdere il primo posto nel ranking ATP, che andr ad uno tra Rafael Nadal (terzo), Carlos Alcaraz (quarto) e Casper Ruud (quinto), tutti ancora in gioco.

I parziali del match danno l’idea della superiorità di Kyrgios, emersa alla distanza: 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio in poco meno di tre ore.

Partita folle quella dell’Arthur Ashe Stadium, nella quale Kyrgios ha mostrato come sempre il meglio e il peggio del proprio campionario: servizio solido, dritto potente e coraggio nelle risposte, ma anche un rischio squalifica per una pallina sparata in tribuna e un punto perso per invasione dopo essere andato a completare lo smash in campo avversario.

Dopo un primo set di quasi un’ora concluso da un tie-break lunghissimo, Medvedev viene rilanciato dal blackout di Kyrgios, tra rischio squalifica e deconcentrazione, ma sull’1-1 pari la svolta arriva nel terzo parziale, quando il russo si fa brekkare da 40-0: qui l’australiano non vacilla più e vola verso il successo.

Kyrgios affronterà ai quarti il protagonista dell’altro risultato sorprendnete della notte, Kharen Khachanov, testa di serie numero 27, che ha fermato la corsa di Pablo Carreno Busta (12) aggiudicandosi una maratona di cinque set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3.

Al match di Medveved guardava interessato Matteo Berrettini, che dopo il sofferto successo su Davidovich Fokina se la vedrà con Casper Ruud e in caso di vittoria affronterà in semifinale proprio il vincente di Kyrgios-Khachanov.