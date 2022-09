US Open: Musetti al terzo turno

01-09-2022 23:50

Per la prima volta in carriera, Lorenzo Musetti si qualifica al terzo turno degli US Open. Decisivo il successo in rimonta per 6-7 6-4 6-3 6-2 sull’olandese Gijs Brouwer, tennista che ha preso parte alle qualificazioni, il quale si è arreso dopo due ore e mezza di gioco. Buona prova del carrarese che, dopo un brutto tie-break nel primo set, ha cambiato completamente strategia di gioco confermando i progressi in particolare con il servizio ed il dritto. Ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto nel corso del quarto set, l’azzurro ha tenuto ottimamente il gioco. Ora attenderà nel terzo round uno tra il bielorusso Ilya Ivashka o il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero otto del tabellone.