US Open, Nadal: "Spero di sentirmi meglio"

02-09-2022 09:34

Nadal ha eliminato il nostro Fabio Fognini per 3 set a 1. Un match in cui il taggiasco ha combattuto ad armi pari per un set, poi il lento ed inesorabile declino contro un grande del tennis mondiale.

Dal 4-2 per l’italiano del secondo parziale, il numero 2 del ranking ha preso in mano la partita, dominando in lungo e in largo sostanzialmente ogni scambio e chiudendo sul 3-1.

“Dopo l’inizio difficile ho solo provato a giocare meglio, anche perchè peggio era difficile. Ho cercato di sentire meglio il mio gioco e mettere qualche palla di più in campo. Per un’ora e mezza semplicemente non ero competitivo. Uno dei peggiori inizi che io abbia mai avuto. “In questi casi bisogna restare umili ed accettare la situazione – ha continuato il maiorchino – per me non è stato un mese facile e quindi queste cose possono succedere. Spero che nei prossimi turni possa iniziare a sentirmi un po’ meglio. Questo di certo non è stato un buon match”.

Queste le parole di un poco soddisfatto Rafael Nadal che al prossimo turno si troverà di fronte il francese Richard Gasquet.