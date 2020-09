US Open: Naomi Osaka batte Azarenka in finale

Gli US Open vanno a Naomi Osaka, che per la seconda volta in carriera conquista il torneo sul cemento di Flushing Meadows.

La giapponese, numero 3 del mondo, prevale nella finale di New York sulla bielorussa Viktoria Azarenka, che in semifinale era riuscita a eliminare Serena Williams. L’atto conclusivo degli US Open si consuma in tre set, con la nipponica che cede nel primo e riesce a recuperare da due game di svantaggio nel secondo: la sfida termina 1-6, 6-3, 6-3.

OMNISPORT | 13-09-2020 09:23