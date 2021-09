Us Open, Novak Djokovic in finale: è a un passo dalla storia

Novak Djokovic sta per scrivere la storia del tennis: il numero uno del mondo ha conquistato la finale degli Us Open, l’ultimo Slam della stagione in corso a New York, battendo in cinque set Alexander Zverev al termine di una semifinale infuocata.

Il tennista serbo ha perso di nuovo il primo set come con Matteo Berrettini, ma poi ha rimontato il tedesco, imponendosi con i parziali di 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2.

Domenica affronterà in finale il russo Daniil Medvedev, che ha piegato in tre set il canadese Auger-Aliassime. Nel mirino di Novak Djokovic non solo il ventunesimo Slam, che gli permetterebbe di superare i dure rivali Roger Federer e Rafael Nadal, ma soprattutto il Grande Slam: dopo le vittorie agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon, Djokovic potrebbe centrare lo storico poker che fu conquistato l’ultima volta da Rod Laver, 52 anni fa.

Un risultato che lo consacrerebbe definitivamente come il più grande di sempre, almeno sotto il profilo dei risultati.

A provare a sbarrargli la strada sarà Medvedev, numero 2 del mondo a caccia del primo Slam della sua carriera: “Giocherò la partita come se fosse l’ultima partita della mia carriera”, ha detto Djokovic, più determinato che mai. Appuntamento alle 22 (ore italiane) di domenica.

OMNISPORT | 11-09-2021 08:01