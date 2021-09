US Open: Berrettini è un gladiatore ma Djokovic non fa regali

Il sogno di Matteo Berrettini si è infranto contro il solito Nole Djokovic. La corsa dell’azzurro si è bloccata ai quarti di finale. Niente impresa, impossibile fare meglio contro il numero 1 del mondo.

Spettacolo agli US Open con Matteo Berrettini e Nole Djokovic che regalano al pubblico un match molto intenso. Il primo set vede il tennista romano giocare ad alti livelli e imporsi per 7-5.

La reazione di Nole Djokovic è veemente. Il serbo inserisce le marce alte e non lascia più scampo al suo avversario, portandosi a casa i successivi tre parziali (6-2, 6-2, 6-3) e, di conseguenza il match.

Ora Novak Djokovic è a soli due match dal Grande Slam. In semifinale se la vedrà con Alexander Zverev (giustiziere di Jannik Sinner) che, nei quarti di finale, si è sbarazzato facilmente di Lloyd Harris.

Matteo Berrettini mastica amaro. La sconfitta agli US Open è la terza stagionale contro il serbo. Dopo aver perso ai quarti del Roland Garros e in finale a Wimbledon, ora la sconfitta agli US Open.

Resta la soddisfazione, da parte dell’italiano, di essere riuscito a conquistare i quarti di finale anche agli US Open, nonostante una condizione fisica non ottimale dopo aver saltato le Olimpiadi.

Anche contro Nole Djokovic, Matteo Berrettini ha confermato di essere un grande sportivo. L’abbraccio finale tra i due è la conferma del grande rispetto e della reciproca stima tra due assi del tennis.

