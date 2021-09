US Open, Osaka choc: "Mi prendo una pausa dal tennis"

Non riesce a trovare pace Naomi Osaka, eliminata dalla 18enne canadese Leylah Fernandez per 5-7 7-6 6-3 agli US Open. La giapponese, al termine del match, ha scioccato ancora una volta il mondo del tennis dichiarando: “Penso che mi prenderò una pausa dal tennis per un po’, non so quando giocherò la prossima partita. Adesso sento di dover capire cosa voglio fare”.

La nipponica ha ammesso alcuni suoi limiti: “Normalmente le sfide di piacciono, ma ultimamente divento molto ansiosa quando le cose non vanno come vorrei. Credo che ve ne siate accorti – ha ammesso -. Non so perché mi succede questo adesso. Quando perdo, sono molto triste. Ma quando vinco non sono felice, mi sento più che altro sollevata. E non credo sia normale” confessa.

Si sta completando così il tabellone femminile degli US Open. Questi i quattro ottavi al momento: Svitolina-Halep, Kerber-Fernandez, Krejcikova-Muguruza e Sabalenka-Mertens. Oggi tutti gli 8 terzi turni della parte alta: Barty-Rogers, Sorribes Tormo-Raducanu, Bencic-Pegula, Kontaveit-Swiatek, Pliskova-Tomljanovic, Gracheva-Pavlyuchenkova, Kvitova-Sakkari e Minnen-Andreescu.

Il torneo però al momento passa in secondo piano dopo le dichiarazioni della Osaka. C’è chi teme un ritiro, chi invece spera possa essere un momento passeggero. Anche se da tempo ormai la nipponica mostra insofferenza.

04-09-2021