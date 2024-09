US Open, Sinner batte pure Kyrgios: post distensivo dell'australiano dopo gli attacchi a Jannik sul doping

Nick batte in ritirata ed esalta l'italiano al termine della sfida stravinta su Medvedev: "Adesso è senz'altro il favorito". Il messaggio diventa virale sui social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Più forte di tutto, pure delle critiche e degli attacchi velenosi. Battendo Daniil Medvedev, Jannik Sinner non solo ha conquistato il pass per le semifinali degli US Open – prima volta in carriera per lui – ma ha anche dato uno schiaffo morale ai suoi detrattori. Uno di questi, forse il più accanito, è senz’altro Nick Kyrgios. L’australiano, acerrimo accusatore del rosso di San Candido dopo l’emergere della vicenda Clostebol, avrà rosicato parecchio dopo il successo in quattro set del numero 1 al mondo sullo Zar. Lo si evince dal tono dimesso e allo stesso amaro del post condiviso subito dopo il match.

Kyrgios, il post su Sinner dopo la vittoria su Medvedev

Qualcosa è cambiato nel giudizio di Kyrgios su Sinner. Almeno per quel che concerne le valutazioni di campo. Adesso l’australiano scrive che Jannik “è senz’altro il favorito ora”. Forse un modo per provare ad addolcire la pillola in caso di successo finale dell’italiano. A Kyrgios rimangono due occasioni per “gufarlo”: la semifinale contro Jack Draper in programma venerdì (alle 21, oppure all’1 della notte tra venerdì e sabato) e l’eventuale finale di domenica contro uno tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Intanto per il momento ha dovuto battere in ritirata. Ecco il suo post completo: “Non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello. È senz’altro il favorito ora”.

Il caso doping e le considerazioni di Rothenberg su Jannik

In realtà quella di Kyrgios è la risposta a un post del giornalista Ben Rothenberg, contenente una considerazione sul percorso di Sinner agli US Open soprattutto alla luce degli sconvolgimenti relativi all’emergere della vicenda doping. “Uno dei tuoi migliori tweet”, l’ammissione di Kyrgios. Ma cosa aveva scritto Rothenberg? Ecco la traduzione del suo post: “Difficile non pensare a quanto sarebbe stata più divertente la corsa di Jannik Sinner se quest’anno fossimo ancora all’oscuro di tutta la sua vicenda antidoping. Il tempismo con cui è avvenuto tutto questo e il modo in cui per mesi si è mostrata la mancanza di trasparenza ai vertici del tennis lascia solo l’amaro in bocca”.

Sinner-Kyrgios, la “retromarcia” di Nick non piace a tutti

Di sicuro un – piccolo – gesto distensivo, quello dell’australiano. Che però è diventato immediatamente virale su X. Tantissimi i commenti dei follower, tra quelli “delusi” per il passo indietro dell’australiano e quelli invece entusiasti per l’improvviso cambio di rotta dopo i tanti veleni sparsi intorno a Jannik. E c’è anche chi accusa Kyrgios di giocare di strategia, con un tentativo di riavvicinamento “politico” all’altoatesino in vista di un suo probabile successo nello Slam. Chissà, i due potrebbero davvero ritrovarsi uno di fronte all’altro in qualche intervista sul campo: e allora, meglio provare a ricucire i rapporti.