Us Open, anche Tiafoe gioca per Sinner: Dimitrov al tappeto e costretto al ritiro

Sarà una semifinale tutta a stelle e strisce. Lo statunitense classe '98: "Dispiace per l'infortunio di Grigor, ma sono felice di andare avanti"

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Continuano le sorprese all’US Open, con Frances Tiafoe che ha conquistato un posto in semifinale. Sull’Arthur Ashe, lo statunitense ha avuto la meglio su Grigor Dimitrov, costretto al ritiro nel quarto set a causa di un infortunio all’adduttore. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 6-3, 4-1 in favore di Tiafoe, che vola così alla sua seconda semifinale nello Slam di casa. Ci sarà un derby tutto americano: il classe ’98 se la vedrà con Taylor Fritz, che a sua volta ha eliminato Zverev. Per la prima volta dal 2005, quando Agassi e Ginepri si affrontarono, lo US Open vedrà una semifinale interamente a stelle e strisce, da cui emergerà il primo americano a raggiungere una finale Slam dai tempi di Roddick a Wimbledon nel 2009.

Tiafoe-Dimitrov, il racconto della partita

Sul leggendario Arthur Ashe, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov hanno dato vita a un incontro di grande intensità. Sotto lo sguardo attento di Roger Federer, Dimitrov ha faticato a contenere la spinta offensiva di un Tiafoe in grande forma. Lo statunitense ha rapidamente preso il controllo del match, conquistando il primo set per 6-3 grazie a una solidità impeccabile da fondo campo e ai frequenti errori non forzati del bulgaro.

Nel secondo set, Dimitrov ha tentato di riorganizzarsi, affidandosi al suo servizio per restare in partita. Tiafoe, però, ha continuato a dettare il ritmo con colpi profondi e accelerazioni esplosive, mettendo ripetutamente sotto pressione l’avversario. Quando sembrava che l’americano fosse in controllo anche di questo parziale, Dimitrov ha trovato la forza di reagire, conquistando un combattutissimo tiebreak, favorito da alcuni momenti di distrazione e doppi falli di Tiafoe.

Il terzo set ha segnato un calo evidente da parte del bulgaro, visibilmente affaticato, mentre lo statunitense ha mantenuto alta la concentrazione, strappando un break fondamentale e gestendo il vantaggio con grande maturità tattica. Dimitrov ha mostrato chiari segni di sofferenza fisica, incapace di rispondere con la stessa intensità.

Nel quarto set, le difficoltà fisiche del bulgaro sono diventate evidenti, con un infortunio all’adduttore che lo ha costretto al ritiro sul 4-1 in favore di Tiafoe. Con questa vittoria, Tiafoe ha staccato il pass per i quarti di finale, pronto a proseguire il suo cammino nello Slam di casa.

Le dichiarazioni di Tiafoe

Non può che essere emozionato Tiafoe, dopo aver staccato il pass per la semifinale dell’Us Open approfittando dell’infortunio di Dimitrov. Lo statunitense, al termine dell’incontro, ha dichiarato: “È stato un match di altissimo livello. Mi dispiace per l’infortunio di Grigor. Sono però felice di aver passato il turno e di avere la possibilità di giocare ancora una semifinale in questo torneo. Non potrei essere più emozionato. Venerdì ci sarà la finale contro Fritz. So che siamo entrambi di casa, ma spero che siate con me”.

Lo statunitense ha poi parlato in conferenza stampa del suo rapporto con Taylor Fritz, ricordando come si siano spinti a vicenda verso il successo: “Taylor era un giocatore part-time… Poi ha iniziato a dedicarci più tempo”. Ha evidenziato le differenze di personalità tra loro: “Io sono rumoroso e fastidioso… lui è il tipo da videogiochi, non lascia mai la stanza”. Tiafoe ha anche commentato l’importanza di essere un modello per i giovani: “È bello quando quei ragazzi mi vedono come una persona a cui aspirano”. Sul suo ruolo nel promuovere il tennis ha aggiunto: “Ho così tante persone che non guarderebbero mai una partita di tennis nella loro vita che ora lo fanno grazie a me”.

Semifinale a tinte statunitensi dopo 18 anni

Venerdì 6 settembre andrà in scena una semifinale tutta americana all’US Open, con Frances Tiafoe e Taylor Fritz pronti a sfidarsi per un posto nella finale maschile. Un evento storico, visto che una finale tutta a stelle e strisce non si vedeva da 18 anni, mentre un titolo maschile manca agli Stati Uniti addirittura da 21. Chi tra Tiafoe e Fritz riuscirà ad accedere all’ultimo atto dello Slam affronterà uno tra Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Jack Draper o Alex de Minaur.