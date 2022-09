US Open, Tiafoe in lacrime: "Pensavo di poter vincere il torneo"

10-09-2022 12:20

Frances Tiafoe è uno dei personaggi di questo US Open. A un passo dalla finale il suo sogno si è infranto dopo aver perso contro Alcaraz.

A fine match si è così sciolto in un pianto liberatorio. «Chiaramente ho giocato bene solo sporadicamente nell’arco della mia carriera, ma ho sempre avuto fiducia in me stesso. Adesso sto iniziando a essere coerente, a battere certi giocatori, vuol dire tanto per me. Sono pronto per fare lo step in più e credo che la classifica allo stato attuale sia solo un numero».

E poi: «Mi sarebbe piaciuto giocare domenica e vincere il titolo.Ce l’avevo in testa. Sinceramente la mia idea era quella di poter giocare questo torneo e vincerlo. Abbiamo affrontato questo torneo per farlo e il pubblico mi ha tenuto a galla per queste due settimane. Semplicemente mi è dispiaciuto deluderli, so che volevano la stessa cosa che volevo io. Sono orgoglioso ovviamente di quello che ho fatto, ma mi sarebbe piaciuto fare di più».