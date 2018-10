Usain Bolt scatenato: doppietta

Usain Bolt scatenato nella sua prima partita da titolare con i Central Coast Mariners, un'amichevole di preparazione in vista dell'inizio del campionato australiano.

L'ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 e dei 200 metri, vuole assicurarsi un posto in squadra per questa stagione e per convincere il tecnico ha messo a segno una doppietta nel 4-0 rifilato al Macarthur South West United. Al 57', servito in profondità, ha resistito alla carica di un difensore e ha battuto il portiere con un sinistro sl primo palo. Al 68' l'uomo più veloce del mondo ha invece approfittato di una svista della squadra avversaria per raddoppiare e festeggiare con la sua classica esultanza.

"Sono ansioso di essere un 'marinaio', di fare del mio meglio e entrare a tutti gli effetti in squadra, voglio mostrare al mondo che sto migliorando", ha detto a fine partita Bolt, ormai sicuro di essersi guadagnato il posto in squadra.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 14:10