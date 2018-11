Vagnati: "Non andremo a guardare Ronaldo"

Il direttore sportivo della Spal Davide Vagnati parla del match in arrivo contro la Juventus: "Contro la Juventus non andremo a guardare Cristiano Ronaldo ma per fare il massimo possibile, ben conoscendo la forza del nostro avversario", sono le parole riportate da estense.com.

Poi mette in guardia la squadra: "In questo momento dobbiamo pensare solo a salvarci perché il mantenimento della categoria è fondamentale per tantissimi fattori. Siamo partiti molto bene poi la sconfitta contro il Frosinone ci è dispiaciuta molto per come è venuta, praticamente non giocando".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 21:25