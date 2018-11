Vagnati tra Semplici, Vicari e Lazzari

Il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati, ha parlato anche di mercato con RMC Sport.

"Da quando Semplici è arrivato da noi in Lega Pro ha svolto un lavoro straordinario che è sotto gli occhi di tutti – ha detto -. L'ho voluto portare a Ferrara perché la proprietà ha sempre voluto puntare sui giovani e Semplici è l'allenatore giusto su cui farlo. E' una persona eccezionale, con lui si parla sempre e c'è un grande rapporto di stima. Leonardo sta facendo benissimo e se dovesse arrivare un'offerta importante la valuterà. Noi abbiamo deciso di proporre un contratto di due anni perché siamo convinti di poter crescere tutti insieme".

"Quanto è stato difficile tenere Lazzari? Il giusto anche perché è il primo giocatore che ho preso e siamo cresciuti insieme. Tra noi c'è un ottimo rapporto e insieme abbiamo deciso di continuare qui adeguando il suo contratto. Non è stato così complicato tenere Lazzari a Ferrara. Vicari diventerà un difensore molto importante per la serie A. Lo vuole Benitez? Non mi ha chiamato nessuno ma se ci fosse un interesse del genere farebbe molto piacere. Vicari però deve fare i passi giusti" ha aggiunto Vagnati.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 08:40