Valdano: "Casemiro? Il club conta di più del giocatore"

21-08-2022 18:47

L’ex giocatore del Real Madrid Jorge Valdano in un’intervista a El Pais ha parlato dell’addio di Casemiro al club blanco: “I tifosi sono preoccupati perché è uno di quei giocatori che trasmettono sicurezza. Ma nelle questioni che riguardano la gestione di un club, l’opinione della gente conta poco. E per Florentino, che non ha dubbi su come gestire il Madrid, doveva essere Casemiro a decidere”.

“Lui non avrebbe dovuto fare conti solo di natura economica. A Madrid aveva il riconoscimento di una carriera impeccabile, la leadership che il tempo ha rafforzato e che i colleghi hanno rispettato, la fiducia dell’allenatore, una profonda conoscenza del contesto, il prestigio mondiale… Se Casemiro avesse percepito tutti questi aspetti come veri, avrebbe potuto compensare la differenza di stipendio con la seguente domanda: quanto vale la felicità? Il club è più importante della squadra, la squadra è più importante del giocatore. Il giocatore è molto importante, ma fino a un certo punto. La sequenza logica non dovrebbe mai essere alterata”.