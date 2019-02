Valentina Vezzali spinge i piccoli grandi campioni

"Siate coraggiosi, siate determinati, ma soprattutto, siate appassionati. E non credete a chi vorrà convincervi che è impossibile, ma solo a chi vi dirà di non smettere mai di provarci con tutte le vostre forze".

Valentina Vezzali, la schermitrice italiana più vincente di tutti i tempi, ha dato così il suo personale “in bocca al lupo” alla squadra di Ginnastica Artistica italiana composta da 10 atleti con disabilità intellettiva pronta a volare ad Abu Dhabi per partecipare ai Giochi Mondiali 2019 Special Olympics, il movimento globale che attraverso lo sport sensibilizza le comunità di tutto il mondo circa la tematica della disabilità intellettiva.

Un’avventura che condivide Procter & Gamble, attraverso il sostegno della campagna #IoAdottoUnCampione con i volti di Martina Vismara, atleta Special Olympics e Valentina Vezzali, la pluricampionessa olimpica e mondiale, che ha incontrato i giovani ginnasti a Milano. Con loro ha condiviso ricordi, pensieri, sensazioni e anche qualche piccolo segreto per affrontare al meglio l’agone olimpico.

“La ginnastica artistica, così come la scherma – ha detto Valentina Vezzali, testimonial della campagna, agli sportivi di Special Olympics – è uno sport con sani valori alla base. Una disciplina che vi spinge a credere in voi stessi e ad andare oltre ogni limite. La vetrina olimpica può spaventare, ma se farete “giocare il cuore”, nulla vi potrà fermare”.

Un consiglio che i ragazzi e le ragazze della squadra azzurra hanno accolto con calore. Perché quella che si disputerà ad Abu Dhabi sarà molto più di una semplice competizione sportiva. I dieci giovani campioni, infatti, sono atleti con disabilità intellettive che hanno trovato nello sport, e in particolare nella ginnastica artistica, un alleato speciale per superare le tante difficoltà incontrate nella vita.

Volteggiando tra anelli e parallele non solo competeranno con altri 7.000 sportivi provenienti da 170 paesi al mondo, ma sfideranno anzitutto loro stessi per inseguire un sogno fatto di tanta passione. I piccoli, grandi, campioni che dal 14 al 21 marzo 2019 scenderanno in campo ad Abu Dhabi saranno: Irene Bauchiero, Eleonora Calabrese, Stefania Coneglian, Lorenzo Congiu, Miriam Molinaro, Veronica Paccagnella, Paula Petrisol, Davide Raffa, Maria Chiara Scucciamarra e Martina Vismara.

