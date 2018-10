Valentina Vignali: basket, cash e lato B in mostra

Da un eccesso all’altro. Valentina Vignali ha un solo obiettivo nella vita: lasciare a bocca spalancata i suoi numerosi follower su Instagram. E così, se appena qualche giorno fa, una sua fotografia in abito da sposa aveva spaventato i suoi molteplici ammiratori, preoccupati che la campionessa di pallacanestro fosse prossima al matrimonio; adesso Valentina torna alle origini postando una foto di lei in costume da bagno, con palla da basket sotto braccio e glutei in bella esposizione. Forme perfette e complimenti a madre natura: ma lo scatto è ai limiti del pudore, come tanti follower fanno notare in maniera più o meno elegante. Il costume lascia scoperto il 100% del lato B della cestista italiana più famosa del momento cominciando a coprire la pelle ben oltre il segno dell’abbronzatura. Inoltre, è possibile ammirare un sexy tatuaggio proprio sotto il seno che fa diventare il quadretto ancora più bollente.

Eppure Valentina sembra totalmente allergica a ogni genere di codice etico: nella didascalia scrive in maniera provocatoria: “Cammino su un mare d’odio ma moltiplico il cash”, una frase da gangsta-rap, ma d’altronde la bella Valentina Vignali ha dimostrato in passato di essere una rapper provetta e quindi non stupisce che oltre allo stile stia acquisendo anche la mentalità di questo genere musicale. E i commenti positivi si sprecano con tantissimi uomini che stanno cominciando ad appassionarsi al basket femminile e la splendida Valentina Vignali che ormai sembra un fiume in piena, sempre pronta a rivelare un nuovo e compromettente lato di sé.

SPORTEVAI | 25-10-2018 10:37