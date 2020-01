Valentino Rossi, cambia tutto: la decisione della Yamaha

Valentino Rossi non correrà in sella a una moto del team ufficiale Yamaha nel 2021. Ora è una certezza: dopo il rinnovo di Maverick Viñales fino al 2022, arrivato martedì, è in arrivo l’annuncio della promozione in prima squadra di Fabio Quartararo per la prossima stagione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La scuderia giapponese non vuole perdere il pilota francese, nel mirino di Honda e Ducati, e ha deciso di agire d’anticipo, senza aspettare la volontà di Valentino Rossi, che deciderà se proseguire o no la sua carriera solo tra alcuni mesi.

L’arrivo di Quartararo nel team ufficiale Yamaha è un terremoto per il mercato piloti: Il Dottore nel 2021 avrà quindi due opzioni: o il ritiro, o trasferirsi nel team satellite, Petronas, affiancando Franco Morbidelli o, perché no, il fratello Luca Marini.

Alcuni mesi in un’intervista alla Gazzetta, Valentino era stato possibilista sull’opzione Petronas: “Anche se è la Petronas, non mi sembra malissimo il team, vedremo”.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 12:27