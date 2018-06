Valentino Rossi ci crede: "Continuiamo a fare punti"

Valentino Rossi commenta così il terzo posto ottenuto in Catalogna: "Ero molto preoccupato, ma alla fine la gomma davanti è andata bene anche perché faceva un po' meno caldo. Nei primi giri sono dovuto stare un po' più attento, ma sono contento perché ho ottenuto un buon passo fino alla fine", ha dichiarato a Sky.

"L'anno scorso era stato un disastro, quindi considerato tutto sono soddisfatto. Abbiamo trovato un bilanciamento migliore stamattina e sono riuscito ad arrivare terzo. Ci manca ancora un pochino, ci sono dei test domani per migliorare ma sono punti molto importanti, sono contento di essere arrivato sul podio".

I nuovi sviluppi Yamaha: "Non c'è una deadline. Ci manca la vittoria, dipenderà molto da pista a pista, per l'elettronica aspettiamo aiuto. Il nostro obiettivo è diventare competitivi per vincere".

"Io antagonista di Marquez per il Mondiale? Voglio fare più punti possibili e poi vediamo, con i punti di oggi ho allungato su quelli dietro di me".

