Metti un venerdì sera pre-natalizio con Valentino Rossi a Stavelot, cittadina nei pressi di uno dei circuiti-mito della Formula 1, quello di Spa-Francorchamps. No, non c’è nessun ritorno di fiamma, almeno per il momento, tra il Dottore e la classe regina del motorsport, ma la notte è stata comunque all’insegna di storia, emozione, divertimento, spettacolo e una bella quantità di promesse in vista della stagione 2023 del GT World Challenge Europe, che per il secondo anno di fila vedrà ai nastri di partenza il sette volte campione del mondo MotoGP, ancora con la squadra belga WRT, la cui sede si trova a Baudour, non lontano da Stavelot.

Valentino Rossi, un 2023 di cambiamenti: presentata la BMW per il GT World Challenge Europe

La novità sostanziale, però, riguarda il cambio di marca, già noto da ottobre. Dopo una stagione non troppo piena di soddisfazioni, Valentino Rossi ha infatti salutato la Audi per diventare un pilota ufficiale BMW e guidare la M4 GT3, che è stata presentata proprio nella serata di venerdì 16 dicembre.

Da un marchio tedesco storico all’altro con l’obiettivo di non limitarsi a partecipare, come avvenuto nella scorsa stagione, durante la quale, in equipaggio con Frédéric Vervisch e Nico Müller, Rossi, dopo un inizio poco fortunato, non è andato oltre tre quinti posti, al Paul Ricard, a Hockenheim e a Misano, più altri due piazzamenti in zona punti. Decisamente troppo poco per chi ha nel sangue l’adrenalina senza età della caccia alla vittoria. Ad accompagnare Rossi nella nuova avventura saranno Maxime Martin e Augusto Farfus, quest’ultimo solo per le gare Endurance. Nell’altra Bmw M4 GT3 saliranno invece Dries Vanthoor, Charles Weerts e Sheldon van der Linde.

Rossi e quell’exploit con la Ferrari 488 GT3

Rossi è già salito, seppur in maniera non ufficiale, sulla nuova, fiammante M4 GT3, caratterizzata dall’immancabile numero 46 e dall’altrettanto storica livrea gialla e blu, quella che ha distinto il casco di Valentino lungo tutta la sua leggendaria carriera nel Motomondiale, oltre che nella prima stagione nel GT World Challenge Europe.

Chiaro l’obiettivo di prendere confidenza con il nuovo mezzo, seppure Valentino si sia già fatto una discreta esperienza a livello di Endurance fin dal dicembre 2019 partecipando, insieme al fratello minore Luca Marini e all’amico storico Alessio “Uccio” Salucci, alla 12 Ore del Golfo, pure con ottimi risultati vincendo nella propria categoria e classificandosi al terzo posto assoluto alla guida di una Ferrari 488 GT3, evento che, prevedibilmente, riaccese i riflettori sul possibile matrimonio del secolo nel mondo dei motori, quello tra il pilota motociclistico più vincente degli ultimi 40 anni e il Cavallino Rampante, ipotesi suggestiva più volte sussurrata durante gli anni d’oro della carriera di Rossi, ma mai concretizzatasi.

Valentino Rossi e la sfida endurance: a Bathurst e Dubai sognando Le Mans

Succederà? Difficile dirlo, di sicuro nell’immediato gli obiettivi della Ferrari e di Valentino sono molto diversi. A Maranello sta per iniziare l’era Vasseur e si punta ad essere protagonisti nel Mondiale 2023, mentre il nuovo anno del Dottore prevedrà, oltre alle 10 prove del calendario del GT World Challenge Europe (al via il 22-23 aprile 2023 a Monza), la partecipazione a due prove di durata, la 12 Ore di Bathurst, il 4-5 febbraio 2023, e la 24 Ore di Dubai, dal 13 al 15 gennaio 2024, nelle quali ad accompagnarlo, oltre a Martin, ci sarà Sean Gelael.

Sullo sfondo c’è il sogno, tutt’altro che nascosto, di arrivare a correre la 24 ore di Le Mans, gara simbolo del mondiale Endurance, a cui WRT è già certa di partecipare nel 2024. Il prossimo anno servirà allora per accumulare altra esperienza in vista del macro-obiettivo della carriera del Valentino automobilista. In attesa che magari arrivi un’altra chiamata da Maranello…