Valentino Rossi elenca i suoi uomini di fiducia

Valentino Rossi in un'intervista a Servus TV ha elencato i suoi uomini di fiducia con cui si consulta sempre prima delle gare: "All’inizio della mia carriera Uccio è stato molto importante per me. Ero al Campionato Europeo con papà Graziano alle gare, ma con i genitori è complicato in alcune situazioni. Mi piace quando posso passare un po’ di tempo con i miei amici più cari durante il weekend di gara".

"Uccio ora è il mio braccio destro. Si occupa anche dei miei oggetti personali nelle gare come i guanti, gli stivali e molto altro. I miei amici nel motorhome accanto a me in genere sono in 4 o 5, Uccio, Albi (Tebaldi ndr.) e Carlo (Casabianca, il preparatore atletico ndr.)".

Un altro confidente è Luca Cadalora, suo personal coach dal 2016: "Inizialmente era un’idea del nostro team manager Maio Meregalli. Non ci pensavo. Luca guarda molte cose in pista e presta molto attenzione alle differenze con gli altri piloti".

SPORTAL.IT | 29-09-2018 14:45