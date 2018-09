Valentino Rossi-Marquez, imbarazzo in conferenza stampa

Niente stretta di mano con Marc Marquez. Durante la conferenza stampa dei piloti prima del Gran Premio di San Marino a Misano, Valentino Rossi ha commentato le parole del rivale della Honda, che ha dichiarato di voler far pace con il Dottore. "Ho sentito la sua intervista, mi è sembrato un po' strano, per me non c'è nessun problema. Per me le cose vanno bene".

Marquez gli ha quindi teso la mano, ma il centauro della Yamaha è rimasto con le braccia conserte: "Per me va bene così, non c'è bisogno di una stretta di mano".

Archiviato il siparietto, Valentino ha detto che non vede l'ora di correre davanti al pubblico di casa: "Sono felice di correre qui, la corsa più speciale col Mugello. L’anno scorso l’infortunio mi tenne sul divano, quindi sono felice di tornare in pista. La Yamaha? Ad Aragon il test è stato importante, ma dobbiamo vedere contro gli avversari come va la moto per capire il nostro livello".

Marquez si è invece soffermato sull'incontro con il Papa: "Esperienza grandiosa, una volta nella vita sarebbe da provare da parte di tutti. Bello anche perché il Pontefice sapeva del nostro lavoro. Silverstone cancellata mi consente di controllare il campionato perché manca una gara di meno? Tutti siamo stati delusi di non correre ma la sicurezza non c’era, ora siamo a Misano, sono in testa, ho un buon vantaggio, ma l’obiettivo è sempre migliorare e aumentare il margine in classifica. Le Ducati hanno testato qui e forse saremo un po’ più lontani, dovremo avere pazienza".

Le Ducati intanto scalpitano. Lorenzo vuole bissare il successo in Austria: "Misano è una delle mie preferite, ci arrivo in buona forma, la moto va bene e dopo i test pensiamo di essere competitivi". Molto fiducioso anche Dovizioso: "orse non è la mia pista migliore ma ora siamo in una situazione diversa specie dopo il test fatto qui, l’aderenza era buona e la velocità pure. Abbiamo confermato la nostra velocità e quindi me l’aspetto, però dobbiamo lavorare".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 18:25