MotoGp, Valentino Rossi non smette: due ipotesi per il 2021

Valentino Rossi non avrebbe intenzione di lasciare la MotoGp nel 2021, secondo indiscrezioni in arrivo di Tavullia. Nonostante la decisione della Yamaha di non puntare su di lui per la prossima stagione (nel team ufficiale verrà sostituito dal ventunenne Fabio Quartararo), il Dottore sta già pensando a dove correre nella prossima stagione.

Nelle ultime ore è rispuntata l’ipotesi di un team targato VR46 in MotoGp, magari in compagnia del fratello Luca Marini, anche se per ora resta solo una suggestione, come spiega il suo braccio destro Uccio al Corriere della Sera: “E’ un’idea ma è molto distanza dal prendere forma”.

Poi c’è la strada, ancora più sorprendente, che porta all’Aprilia. “Ho sentito che ci sono state delle chiacchiere tra Valentino Rossi e l’Aprilia – ha svelato il manager della MotoGp Carlo Pernat a Gpone.com -. L’intenzione di Noale sarebbe quella di legarsi alla VR46, creare una collaborazione a tutto tondo, per il futuro. Sono solo congetture, ma se la nuova MotoGp fosse competitiva, perché non pensare a Valentino in Aprilia nel 2021? Finirebbe la carriera dove l’aveva iniziata”.

Le altre opzioni portano al team Yamaha Petronas, insieme a Franco Morbidelli, o al ritiro dal Motomondiale per dedicarsi alla sua altra passione, quella delle quattro ruote.

“Non si è lasciato condizionare da tempi troppo stretti per fare delle scelte importanti nel suo caso, perché sono gli ultimi anni in cui corre – ha dichiarato mamma Stefania a Virgilio Sport -. E’ sereno e va avanti per la sua strada, che è quella di un grande lavoratore. Team con Luca? Se capita… Ma non è il momento, quando sarà ottobre o novembre ne riparliamo. Adesso dobbiamo essere concentrati su questa stagione, che è molto importante e nella quale ci sono grandi novità”.

