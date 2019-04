Valentino Rossi splendido secondo, vince Rins. Marquez a terra

Alex Rins trionfa a sorpresa nel Gran Premio delle Americhe, terza prova del Mondiale di MotoGp. Ad Austin cade clamorosamente il favoritissimo Marquez: Valentino Rossi conduce per buona parte della corsa ma è costretto a cedere nel finale la prima posizione al centauro della Suzuki. Terzo posto per Miller, quarto Dovizioso che si prende la leadership del Mondiale.

Marquez scatta subito bene al via, Rossi lo marca a vista e gli si attacca alla coda: i due prendono un discreto margine sul gruppo. Dovizioso partito tredicesimo dopo poche curve è già sesto davanti a Viñales, male Petrucci, undicesimo, e Lorenzo, scivolato in quattordicesima posizione.

Il ritmo del campione del mondo è infernale, il Dottore lo vede allontanarsi inesorabilmente, mentre alle sue spalle si avvicina pericolosamente la Honda di Crutchlow. Tegola per Mir e Viñales costretti a scontare una penalità (ride through), per partenza anticipata: la loro gara è rovinata.

Le posizioni si cristallizzano verso metà gara: davanti Marquez è una furia, imprendibile. Alle sue spalle Valentino Rossi sempre secondo beneficia della caduta di Crutchlow, che gli era ormai addosso, ma è braccato dal ducatista Miller e da Rins su Suzuki. Al quinto posto un ottimo Morbidelli, seguito da Dovizioso.

A 12 giri dalla fine il colpo di scena: Marquez, saldamente al comando, scivola clamorosamente a terra, cerca di ripartire ma è costretto al ritiro. Pochi giri dopo si ritira anche il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo per problemi meccanici.

Davanti si scatena il duello per la vittoria tra Valentino Rossi e Rins, mentre alle loro spalle Dovizioso, ringalluzzito dalla caduta di Marquez, sopravanza Morbidelli e si mette all’inseguimento del terzo posto di Miller.

Valentino Rossi va in crisi di gomme, Rins sembra averne di più, e a quattro giri dal termine sorpassa il numero 46: per lui è una cavalcata trionfale fino al traguardo, nonostante il tentativo finale del Dottore di rifarsi sotto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Rins

Valentino Rossi

Miller

Dovizioso

Morbidelli

Petrucci

Quartararo

Pol Espargaro

Bagnaia

Nakagami

SPORTAL.IT | 14-04-2019 21:48