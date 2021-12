Valentino Rossi torna in pista a Valencia, ma in auto

09-12-2021 18:57

Dopo la visita di ieri al Quirinale, invitato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Valentino Rossi, come riporta il sito di Sky Sport, è volato a Valencia insieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello, dove ha svolto dei test per il team belga WRT a bordo di un’Audi R8 LMS GT3.

La livrea della vettura è già stata personalizzata con il 46 e il nome “V. Rossi”. E’ quindi questo uno dei primi passi della carriera del Dottore nel mondo dei motori, non più delle due ma delle quattro ruote.

In pratica Valentino sta cominciando la sta carriera con le auto sullo stesso circuito, il Ricardo Tormo di Valencia, sul quale lo scorso 14 novembre ha concluso quella in moto nel Gran Premio della Comunità Valenciana MotoGP.

Il team belga è impegnato sia in GT3 sia nei prototipi con due LMP2 e chissà che questa partnership tra Rossi e il team WRT non possa consolidarsi nel 2022 in modo continuativo.

OMNISPORT