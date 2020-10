Valerio Bianchini omaggia Gianfranco De Laurentiis

Valerio Bianchini, attraverso Facebook, ha avuto belle parole nei confronti di Gianfranco De Laurentiis, giornalista scomparso a 81 anni.

“Ho un ricordo bellissimo di Gianfranco De Laurentis, il suo sorriso, la sua disponibilità e correttezza e la sua alta professionalità – ha raccontato il Vate -. In occasione della finale Banco di Roma-Billy Milano del 1983, De Laurentis sostituì il vulcanico Aldo Giordani che spesso trovava sui campi dove giocava la sua Milano, agguerriti contestatori e così si preannunciava anche il Palaeur per quella inedita finale tra Roma e Milano. Gianfranco fu impeccabile nel commentare quell’inferno. Sempre preciso, equidistante, lasciava fluire la partecipazione dei tifosi col cuore in gola con la sua grande pacatezza e il suo stile. Raramente commentava il basket, rispetto al calcio e all’automobilismo, ma quella sera per precisione e competenza sembrava non aver fatto mai altro”.

OMNISPORT | 14-10-2020 18:08