Van Aert rinuncia alle Strade Bianche

L'alfiere della Jumbo-Visma prolunga la permanenza in altura dopo un problema fisico a Tenerife, esordirà nella Tirreno-Adriatico.

27-02-2023 22:00

Non sarà al via delle Strade Bianche Wout Van Aert, come annunciano i canali ufficiali della Jumbo-Visma.

Come Tadei Pogacar, che preferirà agli sterrati di Siena e dintorni la Parigi-Nizza, il 4 marzo sarà assente ai nastri di partenza il belga protagonista della stagione di ciclocross, che avrebbe potuto prendersi la rivincita su un Mathieu Van Der Poel che gli ha sfilato la maglia iridata: “Quest’anno non sarò al via della Strade Bianche; inizierò la stagione su strada alla Tirreno-Adriatico. Sfortunatamente non sono stato bene la scorsa settimana qui a Tenerife. Per fortuna non era nulla di grave e sono stato meglio dopo poco; questo ha però condizionato la preparazione. Dopo essermi preso una pausa dopo i Mondiali di ciclocross, ho perso altri giorni di allenamento e abbiamo deciso sarebbe stato meglio rimanere ancora in altura. Posso raggiungere la migliore forma possibile per la Tirreno-Adriatico, perché voglio correre per la vittoria e adesso questo non è possibile; sono fiducioso per le classiche fiamminghe, non vedo l’ora di vedere i tifosi”.

L’esordio su strada sarà dunque alla Tirreno – Adriatico 2023, in programma dal 6 al 12 marzo: nel 2020 Van Aert vinse l’edizione estiva delle Strade Bianche.