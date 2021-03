Van Basten: "Aboliamo il fuorigioco, lo spettacolo migliorerà"

Parlando a Sky Sports, Marco van Basten, direttore tecnico della FIFA dal 2016 al 2018, dice la sua su una regola del calcio moderno che vorrebbe abolita.

L’ex attaccante olandese che ha militato anche in Italia con la maglia del Milan regalando gol ed emozioni, vorrebbe un calcio più fantasioso e spettacolare: il suo obiettivo è quello di non incastare i giocatori dentro a rigidi schemi e precise regole, in modo da non privarli della loro classe e fantasia.

“Sono sempre stato critico circa la regola del fuorigioco perché sono convinto che non sia una buona regola. Vorrei dimostrare che il calcio è possibile anche senza la regola del fuorigioco. Anzi sono convinto che il calcio sarebbe migliore senza. Il calcio è un gioco fantastico, ma penso ancora che dobbiamo fare molto di più per renderlo migliore, più spettacolare, più interessante, più emozionante. Dobbiamo lavorare su questo punto”.

OMNISPORT | 25-03-2021 16:08