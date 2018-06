Marco Van Basten in un'intervista alla Gazzetta dello Sport non è tenero nei confronti di Italia e Olanda, escluse dal Mondiale: "Purtroppo a Torino ho visto due squadre molto scarse , che non meritano di essere in Russia: è la triste realtà".

Le critiche a Lionel Messi dopo il pareggio dell'Argentina con l'Islanda: "Stiamo parlando di un fenomeno, un grande. Soltanto che anche per lui gli spazi sono stati ridottissimi e, inoltre, ha avuto poca collaborazione".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 10:20