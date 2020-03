Van Gaal: "De Ligt ha sbagliato squadra"

Louis Van Gaal in un'intervista a Ziggo Sport commenta così le stagioni di De Jong e De Ligt, le due giovani promesse che hanno lasciato l'Ajax per accasarsi rispettivamente al Barcellona e alla Juventus. "De Jong gioca solo per il prezzo che è costato, ne sono convinto. Valverde lo voleva fortemente, ma ora c'è un altro allenatore, Setien, e la domanda è se continuerà a giocare dal momento che non è stato questo allenatore a comprarlo.Non sta giocando nella sua posizione naturale. All'Ajax era il centro del gioco, mentre al Barça non è così. Questa è la grande differenza".

"De Ligt? Se c'era un club che doveva acquistarlo, questo è il Barcellona e inoltre, vedendo il ruolo di un veterano come Busquets, si viene a scoprire che De Jong sarebbe dovuto andare alla Juventus. Al Barcellona manca più un giocatore alla De Ligt che alla De Jong".

SPORTAL.IT | 03-03-2020 16:57