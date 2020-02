Vanessa Bryant: "Il mio cervello rifiuta la loro morte"

Nuovo messaggio, via social network, di Vanessa Bryant: “Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non riesco ad elaborare contemporaneamente entrambi i lutti”, le parole della vedova di Kobe e madre di Gianna, entrambi deceduti a causa del tragico incidente d’elicottero.

“E’ come se stessi cercando di elaborare la scomparsa di Kobe, ma il mio corpo non accetta l’idea che Gigi non tornerà più da me. E’ sbagliato. Perché devo svegliarmi un altro giorno senza che la mia bambina abbia questa possibilità? Questo mi fa impazzire, lei aveva davvero tanta voglia di vivere”.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 09:15