Vanessa Ferrari, operazione riuscita: 6 mesi di stop

21-02-2022 22:14

L’operazione al piede per Vanessa Ferrari è andata bene. La ginnasta è finita sotto i ferri per l’eliminazione di una sporgenza ossea che pungeva il tendine del piede sinistro. Ci vorranno adesso almeno sei mesi per tornare sulla pedana.

Questo il messaggio social di Vanessa Ferrari: “Operazione finita! Appena sveglia le parole del dott.Zanon sono state confortanti: “L’intervento è andato bene. Abbiamo limato la parte di osso che si era creata a forma di punta, la quale raschiava il tendine ad ogni movimento”. Speriamo che funzioni come il detto “tolto il dente tolto il dolore”! P.s: Gli effetti dell’anestesia rendono momentaneamente tutto più bello, cosi non penso alla riabilitazione che mi attende… Grazie a tutti”.

Vanessa Ferrari tornerà probabilmente in azione nel 2023 e salterà sicuramente gli Europei di agosto a Berlino, in autunno sono invece in programma i Mondiali di Liverpool. Il sogno è quello di vederla all’opera alle Olimpiadi di Parigi 2024, fortunatamente ancora lontane.

OMNISPORT