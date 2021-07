Vanessa Ferrari ora ci crede: "Voglio giocarmela"

Vanessa Ferrari ha stupito il mondo a Tokyo 2020, chiudendo al comando nel corpo libero e trascinando l’italia della ginnastica artistica in finale. Ora la trentenne azzurra ci crede: “Sono molto felice per la gara. Al corpo libero ho fatto tutto quello che potevo e volevo. Voglio giocarmela fino in fondo. Dopo due quarti posti, piuttosto sbaglio, arrivo ottava, ma voglio provarci fino in fondo“.

Vanessa è riuscita a chiudere davanti a quella che dovrebbe essere una delle stelle più luminose dell’intera Olimpiade, Simone Biles: “La seguirò dal Villaggio, Con la giusta preparazione si può essere competitivi anche alla mia età”.

“Con te partirò è una musica che mi aiuta tanto nell’interpretazione della coreografia, con questa musica riesco ad esprimermi con il viso, dove facevo più fatica con le altre melodie. Penso di essere migliorata molto anche dal punto di vista espressivo. Adesso l’esercizio è completo: l’acrobatica è di livello, la parte artistica altrettanto, la coreografia è buona, con l’interpretazione ci siamo, se dovessi entrare in finale valuterò cosa fare di diverso”.

OMNISPORT | 25-07-2021 21:16