13-09-2022 09:19

In campo aveva il tocco morbido e piedi eleganti ma stavolta proprio non si può dire che la “tocca piano”. Nell’acceso dibattito sul Var e su quanto accaduto in Juventus-Salernitana, con il gol regolare di Milik annullato dall’arbitro Marcenaro dopo segnalazione del Var Banti – piatto forte della puntata di Pressing-lunedì su Italia1 – Massimo Mauro è intervenuto a gamba tesa a dire la sua, scatenando un ulteriore putiferio.

Mauro da sempre contrario all’utilizzo del Var

Va detto, per completezza d’informazione, che Mauro si è schierato contro il Var da sempre e in tempi non sospetti. Sin da quando è stato introdotto l’occhio elettronico per correggere quanto l’arbitro non poteva vedere in campo, l’ex esterno di Juventus e Napoli ha avuto un atteggiamento fortemente critico.

Per Mauro Var introdotto per fermare marcia trionfale Juventus

Ieri però Mauro è andato oltre, dicendo: “Il Var è stato introdotto per impedire alla Juventus di continuare a vincere gli scudetti. Poi ne ha vinti quattro consecutivi e tutti hanno capito che vince la più forte. Intendo dire che il var è stato introdotto con la speranza di dimostrare che la Juve non avrebbe più vinto (poi ha vinto quattro scudetti consecutivi)”.

I tifosi si dividono sul web in merito alle parole di Mauro

Fioccano centinaia di commenti: “In sostanza ha detto che prima del VAR (mondiale) vincevano imbrogliando”, oppure: “E pensare che hanno vinto uno scudetto con il var ai danni del Napoli e 2 anni fa sono andati in Champions per la sgambettata di Cuadrado su Perisic….” e ancora: “Affermare una cosa del genere è davvero da miserabile. Evidentemente ritiene che la juve abbia rubato per 40 anni e quindi bisognerà “compensare”…”

C’è chi scrive: “Adesso viene fuori che la Juve non vince causa VAR. rimettete i piedi per terra. La Juve gioca male, perde ed ha perso per questo” e poi: “Il Var con la Juve interviene e sbaglia anche quando l’arbitro ha preso la decisione corretta, e quando sbaglia il Var non interviene per non favorire la Juve. Vogliono creare un campionato competitivo e l’unico modo per farlo è fermare chi lo ha vinto per 9 volte di fila”

Il web è scatenato: “Massimo Mauro è contro il Var in generale, e indistintamente per ogni squadra, dal giorno prima che venisse applicato” e anche: “mi pare indiscutibile che in Italia venga usato in maniera tale da condizionare il risultato delle partite, anche senza parlare di mala fede” e poi: “è quantomeno singolare che da quando è stato introdotto il var, la Juve sia per distacco prima per chiamate contro e ultimissima per quelle a favore…”

Un tifoso osserva: “Non ha tutti i torti vedendo come viene applicato il VAR. Potrei farti tanti esempi dove il VAR non ha funzionato a dovere proprio a scapito della Juventus. 26/08/2017 Genoa-Juventus il 2-0 al 5° minuto su rigore dove il fallo su Galabinov c’è tutto ma lo stesso era in fuorigioco” e infine: “L’estremo tentativo di interrompere dieci anni di egemonia . È evidente, ma invece di migliorare le cose , le ha rese cervellotiche . Ha detto quello che pensano un po’ tutti , basta un po’ di onestà intellettuale e soprattutto il coraggio di dirlo”.