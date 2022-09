Juve-Salernitana, gol annullato: l'assurda confessione dell'Aia

12-09-2022 17:33

Il popolo bianconero è su tutte le furie dopo Juventus-Salernitana, per il gol annullato a Milik all’ultimo secondo per un fuorigioco inesistente di Bonucci. Per i ragazzi di Allegri 3 punti persi, per gli arbitri invece un’altra svista clamorosa nonostante l’ausilio del Var.

Juventus, la nota dell’aia sul gol annullato a Milik

In giornata, l’Aia ha provato a fare chiarezza su quanto accaduto in Juventus-Salernitana, soffermandosi ovviamente sul gol del 3-2 annullato ai bianconeri allo scadere. Questa la nota: “In merito all’episodio relativo a Juventus-Salernitana e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione, l’Associazione tiene a precisare che l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione”.

La nota prosegue: “L’organo tecnico della Can ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita è che la camera non era a disposizione del Var e pertanto non era fruibile dagli arbitri. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”.

Juventus, la rabbia della squadra

Giustificazione che sicuramente non servirà a placare gli animi dei tifosi juventini e della squadra bianconera. Diversi giocatori infatti sui social si sono sfogati, tra tutti il capitano Bonucci, complice a suo malgrado dell’annullamento del gol che avrebbe consentito alla Juventus di rimontare il 2-0 e di conquistare una vittoria importante per la classifica e per il morale.

Così però non è stato, Allegri ha masticato amaro ed è stato anche espulso, così come Milik e Cuadrado. Oltre al danno, anche la beffa. E sicuramente, la nota dell’Aia può essere definita come la ciliegina su una torta farcita di polemiche.