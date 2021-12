Varese, De Nicolao: "L'espulsione di Gentile ci ha dato la scossa"

13-12-2021 11:45

Cade in casa Varese alla fine di un match deciso dal tempo supplementare. I padroni di casa non hanno cominciato con il ritmo giusto il match perdendo i primi due tempi (in modo particolare il secondo) in maniera piuttosto netta.

Poi nella seconda parte di gara qualcosa è cambiato, Varese ritrova stimoli e schiaccia Napoli. Il dominio della Openjobmetis è netto: gli uomini di Vertemati infatti riescono a rimettere in piedi un match difficile e a portarlo al supplementare.

Alla fine della partita è stato Giovanni De Nicolao a parlare. Le parole raccolte da La Prealpina: “L’espulsione di Gentile, mentalmente, ci ha dato la scossa. Non potevamo andare avanti in quella maniera e ci ha “aiutati”. Indubbiamente però Ale lo preferiamo con noi in campo piuttosto che costretto a rimanere in spogliatoio”.

“Noi siamo indubbiamente quelli del secondo tempo”, ha aggiunto De Nicolao. “Dobbiamo essere più bravi e trovare continuità fin dall’inizio, soprattutto in difesa. All’intervallo avevamo subito già cinquantasei punti, non eravamo aggressivi. Il mio compito è proprio dare intensità difensiva, cambiare il ritmo quando siamo in difficoltà, pressando e cercando di mettere in ritmo i miei compagni. Se sono libero posso anche permettermi una tripla o una penetrazione”.

