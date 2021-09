Varese, Ferrero guarda avanti: “La squadra ha un potenziale molto alto”

Potrebbe essere una delle sorprese della stagione Varese, squadra che ieri intanto, al debutto in campionato, non ha deluso le attese superando Brescia 75-72.

“Contentissimo per questo inizio, per la squadra, la società, tutto lo staff. Stiamo lavorando bene, ci voleva questo successo. È un giusto premio per tutti, anche i tifosi. È stato bello poter provare a salutare tutti a fine partita” ha commentato Giancarlo Ferrero alla Prealpina.

“Abbiamo commesso tanti errori banali e questo non deve succedere. Nel secondo tempo, però, siamo stati bravi a non permettere a Brescia di eseguire tutto come volevano. Siamo una squadra con un potenziale molto alto, possiamo alzare l’asticella ma dobbiamo fare ancora tanto lavoro, nella speranza di reinserire Kell il prima possibile” è il giudizio del capitano biancorosso, deciso a vivere un’annata da protagonista.

OMNISPORT | 27-09-2021 11:17