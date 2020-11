Varese, le condizioni di Ferrero

Arrivano buone notizie per la Pallacanestro Varese dopo la brutta sconfitta subita contro Sassari, terzo stop in cinque giornate di campionato per la formazione allenata da Massimo Bulleri.

L’infortunio subito da Giancarlo Ferrero è infatti meno grave rispetto a quanto temuto inizialmente: nessuna frattura per il cestista piemontese, come si legge nel comunicato ufficiale divulgato dal club biancorosso.

“Giancarlo Ferrero, in seguito all’infortunio riportato in occasione della partita di domenica contro Sassari, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture al piede sinistro. Il giocatore ha già iniziato le terapie impostate dallo staff medico per il pieno recupero”.

Varese tornerà in campo domenica in casa di Pesaro.

OMNISPORT | 04-11-2020 14:49