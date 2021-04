Varese sorprende Milano, l'orgoglio di Bulleri

È dolcissima la quarta vittoria consecutiva in campionato per Varese, che passa in casa dell’Olimpia in uno dei match storicamente più sentiti della stagione.

Per coach Massimo Bulleri si tratta del successo più prestigioso nella propria giovane carriera di tecnico, peraltro da ex contro il club per il quale è stato sotto contratto tra il 2005 e il 2010, pur senza brillare e vivendo numerose esperienze in prestito.

L’analisi del post-partita però l’ex play della Nazionale si concentra solo sulla squadra: “Sono contento perché abbiamo vinto meritatamente controllando bene i rimbalzi e difendendo alla grande contro una squadra che ambisce a essere tra le prime in Europa”.

I tempi bui dello stop forzato causato dal focolaio di Coronavirus sono lontani e la salvezza si avvicina: “Abbiamo mostrato uno spirito e una solidità mentale che mi rendono orgoglioso. I ragazzi si meritavano questa soddisfazione come premio per un mese e mezzo di grande coesione”.

OMNISPORT | 05-04-2021 22:24