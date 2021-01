Varese, vicino l'arrivo di John Egbunu

In attesa di sapere se si giocherà regolarmente la partita prevista per domenica 24 gennaio alle 16 a Masnago contro la Fortidudo, in dubbio a causa del focolaio di Coronavirus ancora presente nel gruppo squadra, la Pallacanestro Varese lavora sul mercato.

Secondo quanto riportato da ‘Sportando’, i biancorossi avrebbero raggiunto l’accordo con John Egbunu.

Il centro classe 1994 di nazionalità nigeriana ha vestito in questa ha vestito per quattro partite la maglia dei sudcoreani del Busan KT Sonicboom, mentre nella scorsa ha disputato la G-League con i Long Island Nets chiudendo con una media di 10,3 punti e 7,4 rimbalzi.

OMNISPORT | 21-01-2021 21:16