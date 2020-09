Varriale presenta bandiera Juve alla Rai, è bufera

Un tweet semi-muto, con due sole parole “Stay Tuned” e una foto a tutto profilo. Così Enrico Varriale ha scatenato una piccola bufera sui social. Il vice-direttore di Raisport ha inserito l’immagine di un ex giocatore della Juve, Claudio Marchisio, in elegante mise facendo capire che si tratta dell’ultimo “acquisto” dell’emittente di stato.

Varriale annuncia Marchisio come nuovo opinionista

Varriale non ha specificato il ruolo che avrà Marchisio nelle trasmissioni sportive della Rai, potrebbe essere opinionista a 90esimo minuto o seconda voce delle telecronache della nazionale ma tutto lascia pensare che l’ex centrocampista sia entrato nella scuderia della Rai.

La reazione dei tifosi sul web

Il popolo del web si spacca alla notizia. In tanti la prendono male: “Un altro gobbo come commentatore in Tv? Che novità!” oppure: “Anche la Rai con un commentatore filo juventino? No, vi prego…! Si vede juve OVUNQUE si giri il canale. Basta!!”.

C’è chi si lamenta: “Ma è mai possible che tutti gli ex juventini finiscano in tv a are opinionisti e commentatori?!?! Ma BASTA!!! Non se ne può più!! Vorrà dire che non guarderò neanche più 90°!!!” mentre un altro osserva: “Ahahah Enrì per molti juventini questo sarà peggio del tradimento di Conte “.

Fan Juve scontenti per la scelta

I più delusi sono i tifosi della Juve (da sempre poco amici di Varriale) però: “Stai lontano da Raisport e dalla combriccola di antijuventini di cui è piena, te ne prego ” o anche: “E’ un covo di romanisti, Principino non accettare” e infine: “Deve riequilibrare la conduzione di un ultrà del Napoli”.

SPORTEVAI | 02-09-2020 09:16