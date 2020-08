Juve, Varriale scatena i tifosi: Chiedetegli scusa

La clamorosa e inattesa eliminazione del City dalla Champions ha provocato reazioni di ogni tipo dalle parti di casa nostra. C’è chi ne ha approfittato per lanciare veleno su Guardiola, che non è più il santone descritto da tanti, chi si mangia il fegato come l’Atalanta che è stata a un passo dall’emulare l’impresa del Lione e chi riflette questi risultati in chiave-Juventus. Se Moratti aveva ironizzato sull’eliminazione dei bianconeri per mano della “settima classificata in Ligue1” c’è chi è pronto a rinfacciare certe ironie.

Varriale aizza la polemica su twitter

E’ il caso di Enrico Varriale che, dimentico di essere stato tra i primi a parlare di fallimento Juve, ora su twitter dopo City-Lione sposta l’obiettivo e invoca le scuse per Sarri.

Scrive il vicedirettore di Raisport, mai tenero di solito con la Juventus: “Comunque se il Lione vincesse la Champions League bisognerebbe, se non richiamare Sarri alla guida della Juve, almeno fargli delle scuse”.

I tifosi replicano duramente a Varriale

Un concetto piuttosto contorto (il Lione deve ancora giocare una semifinale col Bayern e l’eventuale finale con la vincente tra Psg e Lipsia) che viene demolito alla base dai tifosi juventini sul web: “Scusa de che, fammi capire? Sai quanto è costata la rosa del Lione? Conosci il monte ingaggi del Lione? Solo CR7 prende quanto tutto il Lione. Di cosa stiamo parlando? Giusto elogiare il Lione, come è giusto criticare Manchester City e Juventus”.

I fan se la prendono anche con Gattuso

C’è chi ricorda a Varriale: “Con questo ragionamento alla luce degli 8 gol presi dal Barcellona Rino Gattuso dovrebbe essere esonerato per giusta causa”- Altri affondano il coltello nella piaga: “Non sono d’accordo. L’OL resta la squadra di scarsa del lotto. Quello del City è un fallimento sportivo (anche se hanno eliminato Real agli ottavi) come resta un fallimento quello della Juventus. E due fallimenti non fanno una bella figura. Anche se il Lyon dovesse vincere la UCL”.

Per molti il Lione va ringraziato

Sarri è ingiustificabile per i supporters bianconeri: “L’unica cosa buona del disastro con il Lione è stato l’esonero di quell’infiltrato partenopeo. Più che le scuse al tizio io mi sentirei di ringraziare i mangia lumache” o anche: “E questo solo perché il Lione ha eliminato Guardiola che è il migliore? Sarri è stato esonerato perché quella di quest’anno è stata la peggiore Juve degli ultimi 9 anni.Gioco,statistiche,gol subiti,fatti,punti in campionato e tanto altro”.

Fioccano commenti velenosi: “Sarri è una sciagura e se il Lione arrivasse in finale, dovrebbe come minimo rinunciare allo stipendio che gli rimane da contratto , chiedendo scusa ai tifosi juventini” e infine: “Lei è l’unico che ancora pensa che Sarri sia stato esonerato per non aver passato il turno di Champions, dimenticandosi delle figuracce fatte in campionato, Coppa Italia e Supercoppa oltre alla partita di andata a Lione”.

SPORTEVAI | 16-08-2020 09:05