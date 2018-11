Varriale contro Zenga compie 10 anni

Dieci anni fa, il 16 novembre del 2008, la televisione di Stato diventava teatro di una delle scene più singolari e per certi versi comiche di sempre. Da una parte il giornalista della Rai Enrico Varriale, dall’altra Walter Zenga, a quel tempo allenatore del Catania. L’ex portiere, la settimana precedente, aveva deciso di non presentarsi ai microfoni. A Varriale non andò giù e così – pare – lanciò una frecciatina a Zenga. Che a sua volta se la legò al dito ed esordì nel collegamento al termine della gara vinta dai rossoazzurri con il Torino con un “Non sapevo di avere un procuratore in diretta che parla per me, sono venuto qui a salutarlo! Quando si dicono le cose ci dovrebbero essere presenti le persone”.

Apriti cielo. Varriale, invelenito, rinfacciò a Zenga la rete subita a Napoli nel 1990 nella semifinale del campionato del mondo giocato in Italia. Un gol, quello di Caniggia, che consentì all’Argentina di pareggiare con gli Azzurri per poi andare a vincere ai calci di rigore. “Lei da giocatore faceva poche uscite a vuoto ma una ce la ricordiamo tutti perché ci costò il Mondiale. Però da allenatore le continua a fare e questo non va molto bene” la frase del giornalista, prontamente rintuzzato da un “Si domandi perché l’hanno messa lì e perché ce la fanno stare” da parte del timoniere degli etnei.

Si andò avanti per un paio di minuti buoni tra accuse reciproche e frasi più o meno minacciose (ma, va ricordato, nessuno dei due passò agli insulti) con Bruno Gentili (“Forse Walter ti sono state riportate male le parole, noi siamo semplicemente rimasti delusi perché, essendo amici, ci aspettavamo che tu venissi a parlare con noi”) che saggiamente cercava di fare da paciere. Qualche giorno più tardi la pace venne sancita sul serio con una stretta di mano tra i due contendenti.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 10:25