Varriale, il Tweet sull'Inter scatena i tifosi della Juve

Anche quando non scrive della Juventus, fa arrabbiare i tifosi bianconeri. Enrico Varriale è finito ormai nel mirino dei sostenitori della Vecchia Signora. Ieri la squadra di Sarri non ha giocato, è stato il turno di Napoli e Inter in Champions League contro Genk e Barcellona. Eppure sull’account Twitter del vicedirettore di Rai Sport sono soprattutto i fan della Juve a commentare. Spesso con acredine.

Il commento su Barca-Inter – Ma cosa ha scritto Varriale di così sconveniente? Ecco il testo del messaggio pubblicato subito dopo la conclusione del match del Camp Nou: “Un ottimo primo tempo in cui era andata anche meritatamente in vantaggio non basta all’Inter, battuta in rimonta dal Barcellona. Decidono la doppietta di Suarez ma soprattutto le giocate del n.1 al mondo Messi, che pur in ritardo di condizione, è decisivo nel gol del vantaggio”.

Le reazioni – Messi numero 1 al mondo? Apriti cielo. Per gli juventini non può esserci altro numero 1 al mondo all’infuori di Cristiano Ronaldo. La precisazione del giornalista, insomma, a qualcuno è sembrata una stoccata indiretta al fenomeno della Vecchia Signora. “Quando qualcun’altro ha il vero n. 1 al mondo, è difficile ammetterlo”, replica stizzito un fan bianconero. “Tutto sto tweet per ribadire chi è per lui il n 1 al mondo. Messi e non quell’altro”, sottolinea deluso Ale. “Il numero uno al mondo a meno che non vada alla Juve, a quel punto sarebbe solo vecchio grasso e sopravvalutato”, insinua Salvatore. Ma sono davvero tanti quelli che insistono sul fatto che Messi in realtà sia il numero 2.

Il Tweet sul Napoli – C’è anche il Napoli, ovviamente, nei pensieri di Varriale: “Deludente, molle sul piano del carattere addirittura imbarazzante nel fallire occasioni clamorose con Milik. Un brutto Napoli non va oltre lo 0 a 0 con un volitivo Genk. Passo indietro che in classifica del girone vanifica la vittoria con il Liverpool e lascia tanti dubbi”. E anche qui, naturalmente, a commentare con ironia e sarcasmo sono soprattutto i sostenitori della Juventus.

Gli altri commenti – “Forse è colpa del numero 2 al mondo, si, quel portoghese che gioca nella Juve…. Che anni meravigliosi, grazie di esistere”, scrive Scipione. “È solo colpa della Juve“, insiste Dino. “Vice direttore non faccia così”, finge di consolarlo un altro sostenitore bianconero.

SPORTEVAI | 03-10-2019 09:12