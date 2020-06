Vasa Pusica, decisione imminente su Sassari

Vasilije "Vasa" Pusica potrebbe restare in Italia anche nella prossima stagione. Dopo un anno a Pesaro, dove ha registrato una media di 12.9 punti con 3.3 rimbalzi e 3.8 assist in 18 partite disputate, il cestista serbo ha ricevuto due offerte per l'anno prossimo.

A contentersi il giocatore, secondo le indiscrezioni riportate da Sportando, ci sono la Dinamo Sassari e i lituani del Rytas Vilnius, due squadre che parteciperanno alla Basketball Champions League nella stagione 2020/2021. La decisione del giocatore nato a Belgrado è attesa a breve.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 10:55